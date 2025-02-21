حنان مطاوع تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له في الفن

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حنان مطاوع عن تعرضها للظلم في مشاورها الفني وحياتها، ووجهت رسالة لكل من ضايقها.

وقالت حنان مطاوع: "هقفل الصفحة مع أي حد آذاني... ومعنديش مشكلة إنك ماتبقاش بتحبني بس مشكلتي كانت في الأذية نفسها... ورسالتي للي آذاني إن صفحتك اتقفلت واتقطعت من حياتي".

وحول سبب غيابها عن السوشيال ميديا أكدت أنها لا تصدق ما يتداول عليها، وأكملت: "ببدأ لسه صفحة بيضا مع السوشيال ميديا، لأني بخاف منها ومش دايماً بصدّقها ولكن هي مهمة للفنان، وأنا باخد آراء الجمهور من الشارع وده اللي بيسعدني أكتر".

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