ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان وديع الشيخ الجمهور صورة مثيرة للجدل، ظهر فيها وهو يجلس على طاولة وأمامه ورقة بيضاء يدون عليها أسماء وهو يدخن السيجار، وأمامه كمية كبيرة من الدولارات، ما أحدث تساؤلات بين الجمهور عن سبب وجود هذه الدولارت.
إلا أن وديع الشيخ سرعان ما وضح الأمر، وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: "مع وديع.. قريبا"، كاشفاً عن برنامجه المقرر عرضه طيلة شهر رمضان ضمن تجربة رمضانية استثنائية بعنوان "خان زمان".
وتفاعل الجمهور مع الصورة متسائلين عن نوع هذا البرنامج وعن تفاصيل هذه التجربة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جدل بعد صورة وديع الشيخ وأمامه عدد كبير من الدولارات.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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