لحظات مؤثرة تجمع كيم وكانييه خلف كواليس عرض نورث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمعت كيم كارداشيان بزوجها السابق كانييه ويست من جديد في كواليس “Hollywood Bowl”، عندما قدمت ابنتهما الكبرى نورث، عرضاً كجزء من حفل “Lion King”.

ووُثّقت هذه اللحظات التي جمعت كيم وكانييه في حلقة عُرضت في 20 شباط (فبراير) من مسلسل “The Kardashians”، إذ إن العرص أقيم في أيار (مايو) الماضي.

وكشفت الحلقة ما حدث خلف الكواليس بين الزوجين السابقين، بينما كانت تستعد نورث للأداء، إذ حضرا معاً إلى غرفة الملابس لتقديم الدعم النفسي لابنتهما، وقبل صعودها على المسرح، وقفت نورث بين والديها، ممسكة بيديهما.

وغنّت نورث أغنية “I Just Can’t Wait to Be King” للحشود الضخمة، ما أدّى إلى تأثّر كيم، بينما كان ويست هادئاً، ويُشجّع ابنته.

وعلّقت كيم خلال الحلقة عن كواليس هذا اليوم، إذ كشفت أنّ زوجها السابق كانييه كان متوتّراً جداً، ومع ذلك حرص على حضور الحفل، وقالت: “كانييه وأنا نريد الأفضل لأطفالنا. لذا دائماً نكون هنا لدعمهم، ويكون الأمر دائماً جيّداً”.

وقالت كيم عن أداء نورث: “إنّها لحظة فخر بالنسبة لكلّ أمّ أن ترى طفلها يستمتع كثيراً ولا يشعر بالتوتّر على الإطلاق”. في حين، قال كانييه لابنته أنّها “أدّت بشكل جيد للغاية”، بعد أن اعترفت نورث بأنّها كانت “تصلّي كلّ ثانية” أثناء الأغنية لتتمكّن من الوصول إلى النوتات التي تحتاجها.

وتواجد أشقاء نورث، شيكاغو وسانت أيضاً في الكواليس دعماً لشقيقتهما.