شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر محمود عزب فى دراما رمضان 2025 بمسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025 مشاركة الفنان محمود عزب خلال أحداث مسلسل قلبى ومفتاحه مع الفنانين آسر ياسين ومي عز الدين، وهو العمل الذى شهد عودته بعد غياب، على أن يظهر خلاله بدور بائع على عربة فول وطعمية مثلما ظهر في البرومو الرسمي للمسلسل المرتقب عرضه في المارثون الدرامى.

كانت طرحت منصة Watch it الرقمية برومو مسلسل قلبي ومفتاحه الرسمي، بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، والمقرر عرضه عبر شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2025.



الفنان محمود عزب

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن".



قصة مسلسل قلبي ومفتاحه



تدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

يسجّل آسر ياسين من خلاله تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار"، والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.

أما مي عز الدين تعود إلى المشاركة فى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل سوق الكانتو، الذى قدّمته بمشاركة أمير كرارة، وفتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجى وتم عرضه فى شهر رمضان من عام 2023.

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