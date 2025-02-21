شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج حكيم باشا: مشهد الجنازة من أكبر الجنازات اللى اتعملت فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد خالد أمين عن تفاصيل مسلسله الجديد حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، مشيرا أن ورق العمل بمثابة ملحمة سيشاهدها الجمهور.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بإذاعة "نجوم إف إم": "كل مشهد بالمسلسل حوالي 7 ممثلين والصراعات ساخنة ومشوقة وتتحمل تكون 30 حلقة بشكل رائع، ومن كثرة الزخم والإيقاع الجمهور سيشعر بقوة الحلقات والأحداث، وأتعامل مع مصطفى شعبان لأول مرة، وهو أيضا أول مرة يقدم دور صعيدي وهي نقلة جديدة في مسيرته، والتغيير مهم جدا ومطلوب من كل فنان لكي يضم شريحة جديدة من الجماهير كل فترة".

كما ذكر: "مصطفى شعبان تعب جدا في العمل لكي يتقن اللهجة بشكل كبير، واكتشفت إنه ممثل لديه حسه فني عالي جدا بجانب عنصر الخبرة عنده مميز، وكان بيقدر يوازن بين الأمرين بشكل رائع"، لافتا: "قول للجمهور انتظروا مفاجأة في الحلقة الثالثة من حكيم باشا، وبدأنا تصوير المسلسل في بداية شهر أكتوبر الماضي، والورق كان كاملا وجلسنا طويلا مع مصحح اللهجة الصعيدي".

وأوضح: "طاقم العمل في المسلسل كلهم أساتذة كبار من بينهم رياض الخولي وسلوى عثمان وميدو عادل وسهر الصايغ، الأساتذة الكبار مريحين جدا في التعامل لأنهم يعلمون أن المخرج هو القائد ويستمعون دائما لأوامره ويثقون به، المسلسل كان صعبا جدا ولم يكن فيه مشهد سهل، وفيه جنازة اتعملت أدعي أنها من أكبر الجنازات اللي اتعملت في الدرما، والفنان طارق الشيخ هو الذي قدم أغنية تتر المسلسل".