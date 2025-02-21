شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى المنتصر بالله.. قصة اقتران اسم أشقاءه جميعاً بلفظ الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان المنتصر بالله، والذى يعد من أهم فناني الكوميديا ممن كان لهم لمسة خاصة فى كل عمل يقدمه بسبب خفة دمه الشديدة وافيهاته التى لا تنسى خاصة على خشبة المسرح، كما لم يقتصر ابداعه على الكوميديا وانما برع فى التراجيديا أيضاً بأدوار لا تنسى.

وخلال السطور التالية نتعرض لقصة اسمه الذى رواها بخفة دمه فى لقاء تليفزيوني أوضح فيه سر تسمية كل أشقاءه وربطه بلفظ الجلالة.

الحكاية تعود لأن والده كلما كان ينجب طفلاً كان يموت، وهو ما جعله يناجي ربه بتعهد أن يربط كل اسم بلفظ الجلالة وهو ما حصل بالفعل، وحينما كبر الطفل ولم يمت، قرر فعل الأمر مع كل أبناءه.

أما عن أهم أعماله فهى كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هى كده، أسوار المدابغ، التحدى، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التى أحبتنى، الطيب أفندى، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتى، المواطن مصرى، حارة الجوهرى، يا تحب يا تقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامى تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يا رب.

وفِى المسرح قدم: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد على، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا، وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا فى المشمش، حكايات بناتى، اجرى اجرى، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردى، لن أمشى طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الأوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.