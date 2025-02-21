أيتن عامر تكشف تفاصيل أعمالها في رمضان 2025 .. وتوجه رسالة إلى وفاء عامر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 02:57 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدثت النجمة أيتن عامر عن تفاصيل مشاركتها في مسلسلي "الحلانجي" و"وش سعد"، وذلك خلال موسم دراما رمضان 2025, كاشفة عن اختلاف أدوارها هذا العام بين الكوميديا والدراما، وتفاصيل تجربتها في الدراما العربية المشتركة.

"وش سعد".. شخصية كوميدية لايت في قصة غير تقليدية

تخوض أيتن عامر تجربة كوميدية جديدة في مسلسل "وش سعد"، حيث تجسد شخصية سائقة أوبر تتسبب في حادث غير متوقع لرجل أعمال إماراتي بارز، مما يدفعها وعائلتها إلى إقناعه بالبقاء في منزلهم حتى يتماثل للشفاء. وعن هذه الشخصية، تقول أيتن في حوار خاص لـ "الخليج 365": "الدور خفيف ولطيف، والمسلسل بأكمله ينتمي إلى نوعية اللايت كوميدي، وهو عمل مكون من 30 حلقة تحمل الكثير من المواقف الطريفة."

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"الحلانجي".. قصة حب تواجه التحديات

أما في مسلسل "الحلانجي"، فتظهر أيتن في دور مختلف تمامًا، حيث تجسد شخصية حبيبة النجم محمد رجب. وتوضح قائلة: "الشخصيتان تحبان بعضهما منذ فترة طويلة، لكنهما يواجهان العديد من المصاعب، ومع ذلك، يبقى الحب هو الدافع الأساسي الذي يساعدهما على الاستمرار معًا."

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أيتن عامر وأعمالها في الخليج.. خطوة نحو الدراما العربية المشتركة

بالرغم من النجاحات التي تحققها أيتن عامر في الدراما المصرية، إلا أنها تحرص من وقت لآخر على المشاركة في أعمال درامية خليجية. وعن ذلك تقول: "ليس الأمر أنني أبحث عنها، بل تأتيني العروض وأتحمس لها جدًا. من الرائع أن أكون جزءًا من إنتاجات ضخمة تحمل الطابع العربي المشترك، حيث تضم نجومًا من مختلف الدول العربية، وهذا شيء أفتخر به وأتمنى أن تنال أعمالي إعجاب الجمهور العربي كله."

وفاء عامر.. الأخت والصديقة والأم

علاقة أيتن عامر بشقيقتها الفنانة وفاء عامر دائمًا ما تكون محط أنظار الجمهور، وموخراً، التقطت كاميرا "الخليج 365" موقفًا عفويًا حيث كانت وفاء عامر توثق بكاميرا هاتفها قيام أيتن عامر بإجراء إحدى اللقاءات الإعلامية بمحبة وفخر كبيرين، وعندما سُئلت أيتن عن ذلك، قالت: "وفاء ليست فقط أختي، بل هي أمي وخالتي وصديقتي أيضًا. ربنا يحفظها لي ويجعلنا دائمًا سندًا لبعض."



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