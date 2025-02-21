أول رد فعل من أحمد السقا بعد نشر محتوى غير لائق على صفحته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 02:57 مساءً - نفى الفنان أحمد السقا ما تردد حول اختراق صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، على خلفية نشر محتوى غير لائق على الصفحة خلال الساعات الماضية، حيث كشف السقا أن ما حدث هو إن أحد المسؤولين عن إدارة الصفحة نشر منشورًا بالخطأ على الصفحة العامة بدلاً من حسابه الشخصي، قبل حذفه بعد ذلك مباشرة.

أحمد السقا يكشف حقيقة اختراق صفحته

وأوضح أحمد السقا حقيقة ما حدث عبر منشور على صفحته بموقع فيس بوك كتب فيه: "صباح الفل، جمعه مبارك وكلها رزق وخير على الجميع، للتوضيح الصفحة لم يتم سرقتها، ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة أدمن كتب كلمتين بالغلط ونزلو على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده، وتم مسح البوست وبتحصل عادى، المهم متخلوش كل ده ينسيكم أغنية إسكندراني حلوه ويا رب تعجبكم ان شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم، تحياتى، أخوكم احمد السقا".

منشور احمد السقا على صفحته بموقع فيس بوك



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وفى سياق متصل يواصل أحمد السقا تصوير مشاهد مسلسل "العتاولة 2" المنتظر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث يتم تقديم جزء ثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مع إضافة خطوط درامية جديدة وإدخال نجوم جديدة لتجسيد الشخصيات المضافة.

السقا يتحدث عن تجربة العتاولة 2

وكان أحمد السقا قد تحدث عن تجربة الجزء الثاني من "العتاولة" فى بيان صحفي وقال ، إنّ المسلسل له خصوصية شديدة، وارتبط به الجمهور بصورة لافتة، وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي، مُشيرًا إلي أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهود مُضاعف حيث مثَل النجاح الطاغي للموسم الأول سلاح ذو حدين.

وأوضح أحمد السقا أنّ "الجمهور ينتظر الأفضل، وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها"، متابعًا أن "نصار" يمر بلحظات قوة وأوقات ضعف مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين، مؤكداً على استمرار الصراع بين أبطال العمل في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة التي ستُمثل مفاجأت كبيرة.

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"العتاولة 2" يأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

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