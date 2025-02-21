وفاء عامر لـ الخليج 365: لا خلاف مع محمد سامي.. وأشارك في رمضان 2025 بثلاثة أعمال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 02:57 مساءً - تخوض النجمة وفاء عامر موسم دراما رمضان 2025 بعدة مشاركات متميزة، من بينها مسلسل "جودر 2"، مع النجم ياسر جلال، بالإضافة إلى مسلسل "الأميرة: ضل حيطة"، والذي انضمت إليه قبل شهر فقط من انطلاق تصويره.

وعن كواليس انضمامها لهذا العمل، قالت وفاء في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "ياسمين صبري، والمنتجة مها سليم، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل اجتمعوا عليّ وأقنعوني بالمشاركة، وكنت سأندم للغاية لو لم أشارك في هذه التجربة المميزة. ياسمين صبري قمر، وتؤدي دورًا رائعًا."

المشاركة في المسلسل البحريني "عابر سبيل"

كما كشفت وفاء عامر عن مشاركتها في مسلسل آخر في البحرين في رمضان 2025، هو مسلسل "عابر سبيل" من بطولة النجم السعودي عبد المحسن النمر، وهو العمل الذي مر بتحديات كثيرة، قائلة: "المسلسل مرّ بمراحل تأجيل عديدة، خاصة أنني كنت أتعافى من كسر في قدمي، لكن الحمد لله، تمكنت من إنجاز العمل."



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وفاء عامر عن الشائعات: "أضعها تحت قدمي"

ردّت وفاء عامر بحزم على الشائعات التي تطاردها من حين لآخر، مؤكدة أنها لا تعيرها أي اهتمام، وقالت: "عندما تظهر شائعة عني، أضعها تحت قدمي، ولو لم أكن مهمة، لما كان أحد سيبحث عني أو يطلق إشاعات عني."

علاقتها بالمخرج محمد سامي.. حقيقة الخلافات؟

أكدت وفاء عامر عدم وجود أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي، على الرغم من تداول شائعات عن ذلك، موضحة: "محمد سامي ناجح، وأنا ناجحة، فما المشكلة؟ لا يوجد بيننا أي خلاف."

رسالة دعم لمحمد سامي ومي عمر في رمضان

تظهر وفاء عامر كضيفة شرف في مسلسل "إش إش"، من إخراج محمد سامي، وهو العمل الذي تلعب بطولته مي عمر، وعن ذلك قالت: "أتمنى لمي عمر، حبيبة قلبي، أن تقدم عملًا رائعًا في رمضان، كما أتمنى التوفيق لمحمد سامي في مسلسل إش إش ومسلسل سيد الناس، وأن يكونا من أفضل الأعمال هذا الموسم."

وفاء عامر عن علاقتها بآيتن: "هي ابنتي وليست فقط شقيقتي"

تحدثت وفاء عامر عن علاقتها القوية بشقيقتها آيتن عامر، مشيرة إلى أنها لا تراها مجرد أخت، بل تعتبرها ابنتها، حيث قالت: "آيتن ليست فقط شقيقتي، بل هي ابنتي، وصديقتي، وكل شيء في حياتي. سأظل دائمًا داعمة لها وأقف بجانبها."\تابعي المزيد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل أعمالها في رمضان 2025 .. وتوجه رسالة إلى وفاء عامرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».