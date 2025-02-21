سيرين عبد النور تحتفل بيوم ميلادها بجلسة تصوير ساحرة

سيرين تتلقى التهاني والاشادات بالاطلالة

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"النسيان" آخر أعمال سيرين عبد النور

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانيةبيوم ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة 21 فبراير، على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة ساحرة كشفت عن جمالها وأنوثتها بشكل كبير، مرتدية فستان أسود بخطوط بيضاء على الأطراف، وتحمل البلالين البيضاء مع وجود تورتةنشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام مع تعليق:"إنه يوم ميلادي 21 /2"، لتنهال عليها تعليقات التهانى بهذه المناسبة من أصدقائها الفنانين والمتابعين، إضافة لتعليقات الإشادة بإطلالتها ورشاقتها ومن أبرز التعليقات:"الجميلة، ما شاء الله، الفستان حكاية، ميلاد سعيد، قمر القمرات، الحلوة، مش معقولة الحلاوة".وفي سياق آخر تستعد سيرين عبد النور لخوض تجربة درامية جديدة خلال مسلسل "" الذي يجمعها بمواطنيها هيفاء وهبي ويوسف الخال ومقرر البدء في تصوير منتصف شهر مارس المقبل، وتستمر لمدة 4 أشهر، والعمل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويضم مجموعة من الفنانين اللبنانيين والدوليين من جنسيات متعددة تشمل الروسية، الإيطالية، الكويتية، السورية، المصرية.يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الفنية مسلسل "النسيان" الذي تم عرضه العام الماضي، ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وشارك في بطولته قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، ويورغو شلهوب، وكارول الحاج، وفادي أبي سمرا، سهير صالح، باسل صالح، عهد ديب، سامي أبو حمدان، أسامة المصري وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.مسلسل "النسيان" ودارت أحداثه حول "ميا" و"حازم"، اللذيْن خسِرا طفلَيهما في ظروف غامضة، وبعد انقضاء 12 عاماً على الحادثة، التي قلبت حياة الطبيبَين رأساً على عقب، تحتفظ الأمّ "ميا" بإصرارها على أنّ الولديْن على قيد الحياة، وتتابع رحلة البحث عنهما، لكن دون الرحلة عقبات كثيرة وقضايا شائكة، كإدمان المهدّئات، ومافيا خطف الأطفال، والخيانة الزوجية، وخذلان الأصدقاء.

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