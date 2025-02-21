ميرنا وليد - بيروت - خطفت سوزان، شقيقة الممثل السوري مكسيم خليل، الأنظار بجمالها بعد احتفالها بزفاف شقيقتها ديانا منذ أيام.

وشاركت سوزان المتابعين عبر الانترنت مقاطع فيديو مصورة من حفل زفاف ديانا، لتنهال التعليقات من رواد الانترنت الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

وسوزان خليل متزوجة، وتقيم مع زوجها وابنها وابنتها في سيدني في أستراليا، وتعمل في اختصاصها في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة.

وكان مكسيم قد أعرب عن فرحته بزفاف شقيقته ديانا، إذ نشر صورة من الحفل، وهنأ شقيقته وزوجها لؤي، قائلاً: "وهي زفينا أختي الصغيرة.. مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة.. إن شاء الله أيامكم كلها حب وسلام وفرح".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواج ديانا.. شقيقة مكسيم خليل الثانية تخطـ ـف الأنظار بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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