تطور مفاجئ في قضية وفاة ليام باين.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر قضائي أنه تم اسقاط الملاحقات بتهمة القتل غير العمد في حق ثلاثة من المتهمين الخمسة في الأرجنتين بقضية وفاة المغني ليام باين، العضو السابق في فرقة “وان دايركشن” الذي قضى جراء سقوطه من شرفة أحد فنادق بوينس آيرس في تشرين الأول.

وثبتت التهم الموجهة إلى شخصين آخرين كان يشتبه في تزويدهما المغني المخدرات، وسيستمر احتجازهما احتياطيا، حسب قرار أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية في بوينس آيرس وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه.

وعُثر على ليام باين (31 عاما) ميتا في 16 تشرين الأول بعد تعرضه إلى “صدمات متعددة” و”نزيف داخلي وخارجي” إثر سقوطه من شرفة غرفته بالفندق في بوينوس آيرس، حيث كان ينزل منذ بضعة أيام. وبحسب التحقيق، تناول باين الكحول والكوكايين ومضادات للاكتئاب قبل وفاته.

وتمت ملاحقة خمسة أشخاص في قضية وفاة المغني، هم أحد معارف باين وممثله في الأرجنتين والذي ساعده خلال هذه الرحلة إلى بوينس آيرس خصوصا لتجديد تأشيرته، ومديرة الفندق، ومدير مكتب الاستقبال. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد، مع إطلاق سراحهم.

وأكدت القاضية المسؤولة عن الملف وجود تصرفات غير لائقة في يوم الواقعة، لا سيما لناحية النقص في “تقديم واجبات الرعاية والمساعدة” من جانب أحد معارف باين، وإعادة المغني إلى غرفته فيما كان “عاجزا عن الوقوف” بعد تناوله مواد مخدرة من جانب مديرة الفندق ومدير الاستقبال.

ورأت محكمة الاستئناف في قرارها أنه “من الضروري إثبات أو تقديم بشكل منطقي علاقة سببية أو رابط منطقي بين التصرفات المزعومة والنتيجة”، أي الوفاة في هذه الحالة، معتبرة أنّ الفرضية التي طرحتها القاضية “لا تتجاوز حدود التخمين”.

واتُّهم شخصان آخران هما موظف في فندق ونادل التقى بهما باين في بوينس آيرس، بـ”تزويد المخدرات” في مقابل المال، وقد يُسجنان لمدة تراوح بين أربعة وخمسة عشر عاما بحسب الادعاء الذي أشار إلى المشتبه فيهما بالأحرف الأولى من اسميهما. وقد سُجنا احتياطا.

بعد الإعلان عن وفاة ليام باين، أقيمت مراسم تكريم له في مدن عدة، إحداها في 20 تشرين الأول في لندن، حيث غنى آلاف الأشخاص على أنغام أغنيات الفرقة الشبابية السابقة، التي حققت نجاحا سريعا في الفترة من 2010 إلى 2016.

وأصدرت “وان دايركشن” التي كانت إحدى فرق الفتيان الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم، ألبومها الخامس والأخير “ميد إن ذي ايه ام” Made in the A.M سنة 2016. وأعلنت في السنة نفسها عن فترة استراحة، لكنها لم تصفها رسميا بالانفصال.

ثم انصرف كل عضو في الفرقة إلى مسيرته الفنية الخاصة منفردا وحققوا درجات متفاوتة من النجاح.

وأصدر ليام باين ألبومه الأول “إل بي 1” (LP1) سنة 2019. وفي العام المنصرم أعلن أنه يعدّ لألبوم ثانٍ، وأصدر أغنية جديدة في آذار 2024.