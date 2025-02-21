الأمير وليام يخضع لاختبار سرطان سرّي… وقصر باكنغهام في حالة توتّر

من المقرّر أن يخضع الأمير وليام لسلسلة من الفحوصات الطبيّة عقب وفاة مدرّب الطيران العسكري السابق، الرّقيب زاك ستوبنجز، مؤخّرًا عن عمر يناهز ٤٧ عامًا.

توفّي ستوبنجز، الذي درّب الأمير أثناء خدمته في قاعدة وادي راف بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣، بعد معركة استمرّت عشر سنوات مع الورم النقوي المتعدد، وهو سرطان يصيب الدم ونخاع العظام.

وأثارت وفاته مخاوف بشأن المخاطر الصحّيّة المرتبطة بالتعرّض لفترات طويلة لأبخرة العادم السامة من المروحيّات العسكرية، بما في ذلك طائرة “سي كينج” التي قادها وليام أثناء خدمته.

إنّ توقيت هذه المخاوف له أهمّيّة خاصّة، إذ تتعامل العائلة المالكة بالفعل مع معركتين رئيسيّتين ضدّ السرطان.

وكان الملك تشارلز والأميرة كيت يتلقّيان العلاج من المرض في الأشهر الأخيرة، إذ كشفت كيت مؤخّرًا أنّها في حالة هدوء بعد ستّة أشهر من العلاج الكيميائيّ. ومع إصابة اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة بالفعل، فإنّ مساعدي قصر باكنغهام لا يخاطرون عندما يتعلّق الأمر بصحّة وليام.

وبحسب مصدر مطّلع، سيخضع الأمير لفحوصات طبيّة احترازيّة لاستبعاد أيّة أمراض قد تكون مرتبطة بخدمته العسكرية. وأضاف المصدر “لا قدّر الله أن يصاب بأي نوع من أنواع السرطان أثناء خدمته لبلاده”.

ونظرًا للمشاكل الصحّيّة التي تؤثّر بالفعل في العائلة المالكة، فإنّ المسؤولين حريصون على تجنّب ما وصف بأنّه “ضربة ثلاثيّة” من حالات الإصابة بالسرطان بين كبار أفراد العائلة المالكة.

وأثارت وفاة “ستوبنجز” أيضًا موجة من الإجراءات القانونيّة ضد الجيش البريطانيّ خاصة بعدما عانى العديد من الأفراد السابقين الذين طاروا بالمروحيّات نفسها من أشكال مختلفة من السرطان.

ويزعم بعضهم أنّ وزارة الدفاع كانت على علم بالمخاطر منذ عام ١٩٩٩، ولكنّها فشلت في اتّخاذ تدابير السلامة اللازمة. وقد تمّ بالفعل تسوية ما لا يقلّ عن ست حالات خارج المحكمة، ويسعى العشرات من أفراد أطقم الطائرات المتضررين وأسرهم للحصول على تعويضات.

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ردًّا على المخاوف المتزايدة، بدأت وزارة الدفاع إجراء اختبارات على انبعاثات عوادم بعض المروحيّات العسكرية لتحديد تأثيرها في صحّة أفراد الطاقم. وبينما تستمرّ التحقيقات، ويظلّ التركيز منصبًّا على ضمان سلامة الأفراد العسكريين، وفي هذه الحالة، الملك المستقبليّ.