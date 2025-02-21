مسلسل “عائلة شاكر باشا” التّركيّ يتعرّض لانتكاسة قويّة مجددًا… اقرأ التفاصيل

تعرّض المسلسل التّركيّ “عائلة شاكر باشا” لانتكاسة كبيرة بعد أن قرّرت هيئة رقابة التّلفاز التّركيّة مقاضاة العمل الذي يُعرض على قناة Now TV التّركية وإيقاف عرضه لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، إضافة إلى عقوبة مالية بنسبة ثلاثة في المئة.

هذا القرار جاء على خلفيّة تلقّي هيئة رقابة التّلفاز التّركيّة العديد من الشّكاوى حول المسلسل.

نشير أن مسلسل “عائلة شاكر باشا” سبق وتعرّض لانتكاسة كبيرة قبل أسابيع وذلك إثر نشوب حريق كبير في موقع التصوير أدى إلى احتراق قصر شاكر باشا بالكامل كما توقّف التصوير حينها الى حين معالجة موقع التصوير.

نذكر ان أحفاد شاكر باشا سبق ورفعوا دّعوى قضائيّة طالبوا فيها بإيقاف عرض المسلسل، لأن القائمين عليه لم يتّبعوا الإجراءات القانونيّة اللازمة لإنتاج العمل ولم يتواصلوا مع العائلة قبل تصوير المسلسل، إلا ان النّيابة العامّة في تركيا أصدرت قرارًا بإسقاط القضيّة رسميًّا.

في حين أكّدت الشركة المنتجة للمسلسل MedYapım ، أنّها لم تنتهك حقوق الملكيّة الفكرية والفنّيّة وأنّ أحداث العمل تمّ نسجها من خيال الكاتب وبناءً على المعلومات المتداولة في الأرشيف الجماهيريّ والصحافيّ.

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نذكر أنّ مسلسل “عائلة شاكر باشا” يسلط الضّوء على العديد من الأحداث والظّروف التي واجهت عائلة شاكر باشا ضمن حقبة زمنيّة محدّدة من تاريخ تركيا، بإنتاج ضخم وديكورات وأزياء لافتة ومتنوّعة.

أبرز الممثّلين الأتراك المشاركين في العمل:مريم أوزرلي، ديفريم ياكوت، دينيس كابيزا، نيلسو بيرفين أكتاش، فرات تانيش ، جيم يجيت أوزوموغلو، وحيد بيرسين وغيرهم.