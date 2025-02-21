سلمى أبو ضيف: معاناة الرضاعة الطبيعية لا تقل عن ألم الحمل والولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 01:19 مساءً - واصلت الفنانة سلمى أبو ضيف مشاركة متابعيها تجربتها مع الحمل والولادة ورعاية الصغار بعد إنجاب ابنتها الأولى صوفيا، مؤكدة أن الكل يتحدث عن متاعب تجربة الحمل، ولكن لا أحد يتحدث عن معاناة الرضاعة الطبيعية.

وأضافت سلمى أبو ضيف عبر ستوري حسابها على انستغرام: يتحدث الناس عن الحمل، لكنهم نادرا ما يتحدثون عن تجاربهم في الرضاعة الطبيعية، وكم يمكن أن يكون الأمر مؤلما إلا إذا سألت عنه أو ذهبت بنفسك إلى استشاري الرضاعة، وهو الأمر الذي لم أجد فيه الكثير من المساعدة بصراحة.



سلمى أبو ضيف - الصورة من حسابها على انستغرام

وواصلت قائلة: يجب أن نتحدث أكثر عن هذا الأمر، وكيف يمكننا إعداد أنفسنا له عقليا وجسديا، قبل أن تعاني من التهاب الثدي وغيره من المتاعب.

أحدث ظهور لسلمى أبو ضيف

وسبق أن نشرت سلمى أبو ضيف صورة لها توضح فيها معاناتها مع الأيام الأولى لها بصحبة ابنتها صوفيا إدريس.

علقت سلمى أبو ضيف على الصورة كاتبا: "ليالي لا تعد بلا نوم تشبه تشبه أيام التصوير، زد عليها الرضاعة الطبيعة وانقص منها القهوة أو الكافيين".

الجدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف أعلنت عن اسم طفلتها الأولى بطريقة مختلفة، فلم تتبع الطرق المعتادة للكثير من النجوم والنجمات للكشف عن أسماء أطفالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، إذ أضافت سلمى أبو ضيف إلى حسابها الرسمي على إنستغرام لقب "أم صوفيا" بجانب مهنتها كممثلة.

ووقتها تفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذا الخبر، وقدموا لها التهاني بميلاد طفلتها الأولى وتمنوا لها حياة هادئة ومميزة مع عائلتها.

آخر أعمال سلمى ابو ضيف

يشار إلى أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض رمضان الماضي 2025، وشاركها في بطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

على جانب آخر تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في فيلم " هيبتا2" وتأتي تحضيرات الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول منه والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، ومن المفترض أن يتم التصوير خلال الأشهر المقبلة.

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