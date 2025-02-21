سوسن بدر لـ الخليج 365: أشارك في دراما رمضان 2025 بثلاثة أعمال متنوعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 01:19 مساءً - كشفت النجمة المصرية سوسن بدر في حوار خاص لـ"الخليج 365" عن تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025، عبر ثلاثة أعمال متنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.

الباء تحته نقطة.. دراما عربية تسلط الضوء على قضية التعليم

سوسن بدر تشارك في مسلسل "الباء تحته نقطة"، وهو عمل درامي من إنتاج تلفزيون أبوظبي، من إخراج العراقية هبة الصيّاغ وتأليف الكاتبة الإماراتية منى الظاهري.

يتناول المسلسل بدايات حملة تعليم الكبار في دولة الإمارات حتى الوصول إلى نسبة أمية صفرية، وهو ما وصفته سوسن بدر بكونه "نموذجًا يحتذى به ومصدر فخر عربي".

المسلسل يضم نخبة من النجوم والنجمات العربيات، من بينهم الممثلين الإماراتيين جابر نغموش وفاطمة الحوسني، إلى جانب شكران مرتجى ومحمد خير الجراح من سوريا، ميرا طالب من العراق، وغيرهم.

وعن هذه التجربة، قالت سوسن: "شرفت بالعمل مع هذه الكوكبة من الفنانين والفنانات، والمسلسل يقدم رسالة مجتمعية مهمة بطرح درامي متميز."

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"الكابتن".. كوميديا عربية بفكرة لم تُطرح من قبل

أما ثاني أعمالها فهو مسلسل "الكابتن"، من بطولة أكرم حسني، الذي وصفته بالكوميدي ولكنه مختلف عن الكوميديا التقليدية التي تعوّد عليها الجمهور. وأكدت سوسن بدر أن العمل "يطرح فكرة جديدة تمامًا على المشاهد العربي ولم تُقدم بهذا الشكل من قبل."



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"أثينا".. دراما اجتماعية تناقش قضايا الإنترنت

أما العمل الثالث فهو مسلسل "أثينا"، الذي يجمعها مع الفنانة ريهام حجاج، ويقدم طرحًا دراميًا لقضية تهم الأسر العربية، حيث يناقش "الشبكات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والمراهقين، ومدى خطورتها على المجتمع." وأشادت سوسن بدر بقدرة ريهام حجاج على تقديم أفكار اجتماعية ذات بعد واقعي كل عام، قائلة: "ريهام دائمًا ما تختار موضوعات تعكس قضايا موجودة بالفعل في المجتمع العربي وليس المصري فقط."



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التوفيق بين الأدوار الثلاثة

عن كيفية توفيقها بين هذه الشخصيات المتنوعة خلال موسم دراما رمضان 2025، أوضحت سوسن بدر أن كل عمل له خصوصيته، وأنها تحرص على التنوع في اختياراتها لتقديم شخصيات مختلفة في كل موسم، مؤكدة أن العمل على ثلاثة مسلسلات متنوعة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والقضايا الواقعية كان تجربة غنية وممتعة بالنسبة لها.

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