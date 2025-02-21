كارمن لبس وسوسن بدر في لقاء خاص: إعجاب متبادل ورغبة في التعاون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 01:19 مساءً - في لقاء خاص أجرته الخليج 365 على هامش حفل إطلاق الدورة البرامجية الرمضانية لعام 2025 لقنوات أبوظبي، جمعت المحبة والإعجاب المتبادل بين النجمة اللبنانية كارمن لبس والنجمة المصرية سوسن بدر، حيث عبّرت كل منهما عن تقديرها العميق لمسيرة الأخرى الفنية.

إعجاب واحترام متبادلين

وخلال اللقاء، أعربت سوسن بدر عن إعجابها الكبير بكارمن، قائلة: "أنا من أكبر المعجبين بكِ، لا يوجد دور تؤدينه يشبه الآخر، وكل شخصية تنبض بالحياة."

فيما ردّت كارمن لبس بمودة: "أنا من معجباتكِ أيضًا، وما تقدّمينه في التمثيل يلامس الإحساس بشكل مذهل!"



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أمنية بالعمل المشترك

كما كشفت كارمن عن اشتياقها للعمل في مصر، الأمر الذي رحّبت به سوسن متمنية أن يجمعهما قريبًا عمل فني مشترك، مؤكدة أن الفن اللبناني كان له تأثير كبير على نشأتها الفني.



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مشاركة كارمن لبس في رمضان 2025

كانت كارمن لبس قد كشت في لقاء خاص مع "الخليج 365" عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "تحت الأرض" في رمضان 2025، الذي تدور أحداثه في حقبة تاريخية تعود إلى عام 1900، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل لبنانية متزوجة من رجل سوري يجسد دوره الفنان فايز قزق وتعيش في سوريا. وعن تفاصيل الشخصية، قالت: "أنا امرأة طموحة وقاسية القلب وعصامية. لست رقيقة، لكن بداخلي طيبة لا أظهرها. أنا من تدير المنزل وأتحكم في قراراته."



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