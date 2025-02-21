أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز أبرز مُطلقات دراما رمضان 2025

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 01:19 مساءً - تعكسدائماً الواقع فهي مرآة المجتمع؛ لأنها تستقي موضوعاتها من الواقع الاجتماعي المعيش، من أجل تسليط الضوء على قضايا أو ظواهر معينة، وتسلطالضوء على ظاهرة الطلاق المنتشرة في المجتمع العربي وفي العالم أجمع، فمثلما انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في الواقع فهي منتشرة كذلك في دراما رمضان هذا العام.ويشهد العديد من مسلسلات رمضان 2025 الكثير من حالات الطلاق وذلك في السياق الدرامي، فأصبح هذا الخط من أساسيات الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها طوال الوقت، خاصة وأنه يتم بناء أحداث مثيرة وشيقة على هذا الخط والعلاقة بين الزوجة وطليقها والعكس صحيح، والحياة ما بعد الطلاق في حالة وجود أبناء، لكن التركيز دائماً ما يكون على السيدة المطلقة وكيف ستكون حياتها بعد الطلاق؟.وقبل أيام من انطلاق منافسات، تشهد المسلسلات المعروضة هذا العام ظهور عدد من النجمات بأدوار مطلقات خلال أحداث أعمالهم، وتتصدر القائمة الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد "" الذي تجسد فيه شخصية "ليل" السيدة الثرية التي تنفصل عن زوجها يوسف ()، بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل في قصة حب جديدة مع فارس () شقيق طليقها.



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دنيا سمير غانم تعود للجامعة بعد الطلاق

مي عز الدين تتزوج آسر ياسين بعد طلاقها

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الفنانة دنيا سمير غانم تظهر مُطلقة خلال أحداث مسلسلها الجديد ""، الذي تعود به إلى منافسات دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث تجسد شخصية عائشة التي تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، لكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة؛ لتحل محل ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث؛ لتستعيد عائشة حياتها والشعور بالحب من جديد، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.ومن أبرز الفنانات اللواتي يظهرن مطلقات في دراما رمضان هذا العام، مي عز الدين في مسلسل "" والتي تلعب مي دور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتشعر بقلق من تصرفات طليقها وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها؛ لتقرر عرض الزواج على عزت ويجسد دوره، وهو يعمل سائق أوبر والتقته في إحدى رحلات أوبر، خاصة وأنهما شعرا بانجذاب ناحية بعضهما، وتكشف الأحداث تطورات علاقة الثنائي بعد ذلك.



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روجينا تُطالب بحق الكدّ والسعاية بعد طلاقها

زوج عبير صبري يُطلقها 3 مرات

كذلك الفنانة روجينا تظهر مُطلقة في مسلسلها الجديد "" الذي يُسلط الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج بعدما عاشا طوال هذه السنوات من أجل أبنائهما فقط؛ لتطالب سوسن زوجها بحق "الكدّ والسعاية"، وتبدأ معركة طويلة بينهما بعد الطلاق؛ كلٌّ منهما يحاول أن ينتصر على الآخر، فسوسن تريد النصف مما يملكه طليقها، والأخير يريد تعويضاً عن عمره الضائع.وتضم قائمة مُطلقات دراما رمضان 2025، الفنانة عبير صبري التي تجسد في مسلسل "" شخصية سيدة أعمال متزوجة من الفنان مفيد عاشور من دون وجود حب بينهما خاصة وأنه يكبرها بسنوات وطوال الوقت بينهما مشاكل، ويحدث بينهما الطلاق 3 مرات بسبب تسرعه، مما يجعلها تتزوج من محمد رجب كمحلل شرعي.

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