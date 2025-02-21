أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 01:19 مساءً - تعكس الدراما التليفزيونية دائماً الواقع فهي مرآة المجتمع؛ لأنها تستقي موضوعاتها من الواقع الاجتماعي المعيش، من أجل تسليط الضوء على قضايا أو ظواهر معينة، وتسلط دراما رمضان 2025 الضوء على ظاهرة الطلاق المنتشرة في المجتمع العربي وفي العالم أجمع، فمثلما انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في الواقع فهي منتشرة كذلك في دراما رمضان هذا العام.
ويشهد العديد من مسلسلات رمضان 2025 الكثير من حالات الطلاق وذلك في السياق الدرامي، فأصبح هذا الخط من أساسيات الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها طوال الوقت، خاصة وأنه يتم بناء أحداث مثيرة وشيقة على هذا الخط والعلاقة بين الزوجة وطليقها والعكس صحيح، والحياة ما بعد الطلاق في حالة وجود أبناء، لكن التركيز دائماً ما يكون على السيدة المطلقة وكيف ستكون حياتها بعد الطلاق؟.
ويشهد العديد من مسلسلات رمضان 2025 الكثير من حالات الطلاق وذلك في السياق الدرامي، فأصبح هذا الخط من أساسيات الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها طوال الوقت، خاصة وأنه يتم بناء أحداث مثيرة وشيقة على هذا الخط والعلاقة بين الزوجة وطليقها والعكس صحيح، والحياة ما بعد الطلاق في حالة وجود أبناء، لكن التركيز دائماً ما يكون على السيدة المطلقة وكيف ستكون حياتها بعد الطلاق؟.
ياسمين عبد العزيز أبرز مُطلقات دراما رمضان 2025وقبل أيام من انطلاق منافسات موسم دراما رمضان 2025، تشهد المسلسلات المعروضة هذا العام ظهور عدد من النجمات بأدوار مطلقات خلال أحداث أعمالهم، وتتصدر القائمة الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي تجسد فيه شخصية "ليل" السيدة الثرية التي تنفصل عن زوجها يوسف (خالد سليم)، بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل في قصة حب جديدة مع فارس (كريم فهمي) شقيق طليقها.
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دنيا سمير غانم تعود للجامعة بعد الطلاقالفنانة دنيا سمير غانم تظهر مُطلقة خلال أحداث مسلسلها الجديد "عايشة الدور"، الذي تعود به إلى منافسات دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث تجسد شخصية عائشة التي تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، لكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة؛ لتحل محل ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث؛ لتستعيد عائشة حياتها والشعور بالحب من جديد، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.
مي عز الدين تتزوج آسر ياسين بعد طلاقهاومن أبرز الفنانات اللواتي يظهرن مطلقات في دراما رمضان هذا العام، مي عز الدين في مسلسل "قلبي ومفتاحه" والتي تلعب مي دور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتشعر بقلق من تصرفات طليقها وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها؛ لتقرر عرض الزواج على عزت ويجسد دوره آسر ياسين، وهو يعمل سائق أوبر والتقته في إحدى رحلات أوبر، خاصة وأنهما شعرا بانجذاب ناحية بعضهما، وتكشف الأحداث تطورات علاقة الثنائي بعد ذلك.
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روجينا تُطالب بحق الكدّ والسعاية بعد طلاقهاكذلك الفنانة روجينا تظهر مُطلقة في مسلسلها الجديد "حسبة عمري" الذي يُسلط الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 سنة زواج بعدما عاشا طوال هذه السنوات من أجل أبنائهما فقط؛ لتطالب سوسن زوجها بحق "الكدّ والسعاية"، وتبدأ معركة طويلة بينهما بعد الطلاق؛ كلٌّ منهما يحاول أن ينتصر على الآخر، فسوسن تريد النصف مما يملكه طليقها، والأخير يريد تعويضاً عن عمره الضائع.
زوج عبير صبري يُطلقها 3 مراتوتضم قائمة مُطلقات دراما رمضان 2025، الفنانة عبير صبري التي تجسد في مسلسل "الحلانجي" شخصية سيدة أعمال متزوجة من الفنان مفيد عاشور من دون وجود حب بينهما خاصة وأنه يكبرها بسنوات وطوال الوقت بينهما مشاكل، ويحدث بينهما الطلاق 3 مرات بسبب تسرعه، مما يجعلها تتزوج من محمد رجب كمحلل شرعي.
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