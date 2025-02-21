صدور قرار بـ إخلاء سبيل فجر السعيد مقابل كفالة مالية

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، قرار إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية فجر السعيد أمس الخميس مع دفع كفالة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وذلك على خلفية القضية التي رفعت ضدها بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وكان محامي السفارة العراقية قد تنازل رسمياً عن الدعوى، عندما سمحت المحكمة بالإفراج عنها بعد فترة من الجدل الذي حصل على خلفية هذه القضية. وكانت فجر قد أكدت من خلال بيان على صفحتها الخاصة عن احترامها للعلاقات بين الكويت والعراق، وأوضحت أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي شكل من الأشكال.
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