ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة لطيفة التونسية عن تعاونها مع المؤلف الموسيقي اللبناني زياد الرحباني خلال حلولها ضيفة على برنامج "فكرة سامي فهري". وأشارت الى انها سمعته حين سئل عن الفنانة التي يختارها لكي يتعاون معها بعدما قدم روائعه لوالدته السيدة فيروز وعندها قال "لطيفة التونسي" وفي اليوم الثاني زارته في الستودية وتعاونا معاً.

وأضافت لطيفة مشيرة الى انها صُـ ـدمت حين أرادت ان تدفع له مقابل أتعابه ليتضح ان يتقاضى مثله مثل اي عازف وفي البداية لم تقبل هذا الامر مشيرة الى ان زياد يؤلف الموسيقى وليس مجرد فنان عادي ومع ذلك التكاليف كانت منخفضة جدا نظرا الى قيمته الفنية وأكدت انها دفعت نفس المبلغ بعد تعاونهما في الالبوم الثاني ولم يضف اي مبلغ اخر.

كانت هذه تفاصيل خبر كم دفعت لطيفة التونسية لـ زياد الرحباني مقابل تعاونهما مع بعض في ألبومين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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