تطور في القضايا المرفوعة ضد إلهام الفضالة وهذا ما قررته المحكمة

ميرنا وليد - بيروت - في تطور جديد، قررت محكمة الاستئناف الكويتية تبرئة الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعد ان وجهت لها اتهامات بتصوير امرأة لا تعرفها والتشهير بها عبر صفحاتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

الا ان هذا القرار جاء بعد حكم سابق صدرها ضدها في قضية اخرى رفعها ضدها طليقها المنتج خليل التميمي بتهمة السب والقذف بعد ان تحدثت في فيديو عن أسباب طلاقها، وألمحت إلى تعرضها لعنف زوجي خلال زواجهما. وبعد ان ربح طليقها الدعوى قررت المحكمة منعها من السفر على خلفية هذه القضية.