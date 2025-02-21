ميرنا وليد - بيروت - في تطور جديد، قررت محكمة الاستئناف الكويتية تبرئة الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعد ان وجهت لها اتهامات بتصوير امرأة لا تعرفها والتشهير بها عبر صفحاتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
الا ان هذا القرار جاء بعد حكم سابق صدرها ضدها في قضية اخرى رفعها ضدها طليقها المنتج خليل التميمي بتهمة السب والقذف بعد ان تحدثت في فيديو عن أسباب طلاقها، وألمحت إلى تعرضها لعنف زوجي خلال زواجهما. وبعد ان ربح طليقها الدعوى قررت المحكمة منعها من السفر على خلفية هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور في القضايا المرفوعة ضد إلهام الفضالة وهذا ما قررته المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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