سلمى أبو ضيف تتحدث عن معاناتها بعد الولادة.. وهـ ـذا ما كشفته!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، في منشور جديد لها عن تجربة الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بعد ولادتها لطفلتها الأولى صوفيا.



وكشفت سلمى في منشورها عن معاناتها من الرضاعة الطبيعية مشددة على أنه يجب على الكل التحدث عن معاناة الرضاعة الطبيعية.

وقالت سلمى في منشور نشترته عبر خاصية الستوري: "يتحدث الناس عن الحمل، لكنهم نادرا ما يتحدثون عن تجاربهم في الرضاعة الطبيعية، وكم يمكن أن يكون الأمر مؤلما إلا إذا سألت عنه أو ذهبت بنفسك إلى استشاري الرضاعة، وهو الأمر الذي لم أجد فيه الكثير من المساعدة بصراحة".

وأضافت: "يجب أن نتحدث أكثر عن هذا الأمر، وكيف يمكننا إعداد أنفسنا له عقليا وجسديا، قبل أن تعاني من التهاب الثدي وغيره من المتاعب".