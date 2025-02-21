ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها رحلتها وعائلتها إلى منطقة جبلية مثلجة في لبنان.

وقد ظهرت ميريام برفقة ولديها وزوجها، وهم يستمتعون بوقتهم ويلهون بالثلج، وعلامات السعادة واضحة عليهم، كما خضعت لجلسة تصوير وهي ترتدي لاغينغ باللون الأسود، مع معطف قصير باللون الأسود أيضاً ومنتفخ، مع Ugg كبير باللون البني، وظهرت بإطلالة طبيعية للغاية.

كما ظهرت من داخل المنزل حيث أمضت رحلتها، وهي ترتدي روب النوم الزهري وتنظر إلى الثلج.

وقامت ميريام بإغلاق خاصية التعليقات تجنباً لأي تعليقات مزعجة.

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تقضي وقتاً ممتعاً برفقة عائلتها على الثلج.. وهكذا أطلت بروب النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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