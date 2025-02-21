تبرئة آيساب روكي من تهم الاعتداء.. واحتفال مؤثر مع ريهانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت هيئة المحلّفين حكماً بتبرئة مغنّي الراب آيساب روكي المعروف باسم راكيم مايرز من تهمتين جنائيتين تتعلقان بالاعتداء باستخدام سلاح ناري نصف آلي، وإطلاق النار على صديقه وزميله السابق في فرقة A$AP، تيريل إيفرون، إثر خلاف حاد بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة تلقي المغنّي للحكم، حيث سارع الى احتضان حبيبته النجمة العالمية ريهانا وتقبيلها، والتي تواجدت معه في المحكمة لدعمه، حيث واجه مايرز عقوبة السجن لـ 24 عاماً، إلا أن الادّعاء طلب حكماً أخف يبلغ 8 سنوات. وفي مرافعة الختام، أكد نائب المدعي العام بول برزيلوميك أهمية تحديد ما إذا كان السلاح المستخدَم حقيقياً أم مزيّفاً.

من جانبه، أكد الدفاع أن إيفرون، المعروف باسم A$AP Relli، كان يغار من مايرز واعتدى عليه في تلك الليلة. وادعى المحامون أن مايرز حمل السلاح لتأمين نفسه وأصدقائه، مشيرين إلى أن السلاح كان مزيّفاً.

وبعد سماع الشهادات، بما في ذلك شهادة إيفرون الذي أقر بأن مايرز هو مَن أطلق النار عليه، قررت هيئة المحلّفين تبرئة مايرز. وأكد محامو الدفاع أن الأدلة المقدّمة في القضية لم تكن كافية لإثبات التُّهم بشكل قاطع.

وعقب صدور الحكم، عبّر آيساب روكي عن امتنانه لهيئة المحلّفين قائلاً: “نريد أن نشكر الله ونشكر هيئة المحلّفين على اتخاذ القرار الصحيح. وأكون رجلاً حراً يتحدث معكم جميعاً الآن”.