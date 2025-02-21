فن ومشاهير

لطيفة تشعل الجدل بقرار عدم الإنجاب: “سعيدة ومش ندمانة”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

لطيفة تشعل الجدل بقرار عدم الإنجاب: “سعيدة ومش ندمانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال تصريحات النجمة لطيفة التونسية عن قرارها الشخصي بعدم الإنجاب تتصدّر “التريند”، وتثير اهتمام الجمهور الذي انقسم بين مؤيد لقرارها هذا ورافض وممتعض مما قالته.

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً من المقابلة الأخيرة للطيفة والتي تحدثت فيها عن مسيرتها الفنية وأمورها الشخصية بكل صراحة وحرية، وأكدت أنها اتخذت قراراً واعياً بعدم إنجاب الأطفال لأن الأمومة مسؤولية كبيرة.

وأشارت لطيفة خلال اللقاء إلى أن هذا الخيار جاء نتيجة شعورها بأن مسؤولية الأمومة أكبر منها، مضيفةً: “أنا سعيدة جداً بقرار عدم الإنجاب ولحد الآن مش ندمانة وفرحانة. كنت بكون نفسي كفنانة والبنون بالنسبة لي مسؤولية كبيرة وأنا مش قدّها”.

وأوضحت أنها راضية بقرارها هذا ومارست شعور الأمومة مع أهلها وأبناء أخواتها إذ تعاملهم كأنهم أبناؤها، حيث قالت: “كنت فرحانة بالأغاني، والموهبة اللي أعطاني هي ربي كنت فرحانة بيها”.

وعن كلمة أمي، قالت لطيفة: “عندي أمي، ناديتها بيها حتى شبعت، وعندي كثير ناس تقولي أمي ويحبوني ويموتوا عليا”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأشادوا بصراحتها وجرأة قرارها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا