تامر عاشور يتألق في الرياض: مفاجآت ومزاح مع الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم تامر عاشور حفلاً ضخماً على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية رفع شعار “كامل العدد”.

وفاجأ تامر عاشور الجمهور بتقديمه “ميدلي” من أبرز أغانيه الكلاسيكية خلال الحفل، ولاحظ الحضور تأثّره بعازف الناي الذي تألق بعزف ألحان “الميدلي”.

وقبل البدء بالغناء، مازح تامر جمهور الحفل برسالة طريفة قال فيها: “عايزين تعيطوا؟ عينيا… ده أنا جاي عشان كدة النهاردة”، وقدّم تامر عاشور العديد من أغانيه الشهيرة، حيث استهل الحفل بأغنية “الرك على النية”، ثم أغنية “هيجيلي موجوع”، بالإضافة الى أغاني ألبومه الجديد “ياه”.

وكان تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد “ياه” والذي طغى عليه طابع الحزن، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضاً أضاف لمسته الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد”، وهي الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم، الذي يتضمن 12 أغنية تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وهي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “ما تعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”.