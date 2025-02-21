نبيلة عبيد ترد على شائعة خطوبتها.. و”جذوة” خارج سباق رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة نبيلة عبيد أخيراً بانطلاق تصوير المسلسل السعودي الجديد “جذوة” بحضور أبطال العمل وصنّاعه، على رأسهم المنتج السعودي خالد راجح والفنان عبد العزيز مخيون والمخرج خالد الحجر.

وشهدت المناسبة تقديم راجح هدية ثمينة إلى الممثلة المصرية، ما أثار جدلأً وتكهنات حول خطوبتها وضجيج إعلامي واسع، الأمر الذي أوضحته سريعاً عبيد بقولها في تصريحات إعلامية: “من المعيب الحديث عن خطبتي في عمري الحالي، لكن الشائعة لم تزعجني، بل أضحكتني”.

وشدّدت على أن الهدية مترتبطة حصراً بمناسبة انطلاق تصوير المسلسل الذي يضم مجموعة من الوجوه الجديدة من السعودية ومصر، وساهم في اختيارهم إلى جانبها، مخيون والفنانتان سحر رامي ومادلين طبر.

وكانت عبيد قد كشفت في وقت سابق عن عدم مشاركة مسلسلها السعودي “جذوة” في سباق رمضان، مؤكدةً أنه لا يزال في مرحلة التحضير.

وقالت نبيلة عن مسلسلها السعودي المنتظَر: “مسلسلي مالوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسّه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة”، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وعبّرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بتقديم أعمال تهمّ المرأة المصرية خلال مسيرتها الفنية، مشيرةً إلى أنها قضية مهمة وأن السينما طرحت حلولاً لها، بالقول: “الحمد لله إني قدمت أعمال تهم المرأة المصرية واختياراتي للأدوار كانت مهمة وخاصة بمشاكل المرأة لأن دي قضية مهمة وعرضنا إزاي تحل مشاكلها واللي كان بيتعرض لي كان أغلبه بيتحدث عن تلك القضية لإيجاد حلول لها”.