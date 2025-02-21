محمد هنيدي يكشف سر عودته إلى دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد هنيدي الأسباب التي دفعته للموافقة على تقديم مسلسل “شهادة معاملة أطفال” ليعود به إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل.

وأوضح هنيدي في تصريحات إعلامية أن ما جذب انتباهه للمشاركة في المسلسل هو دور المحامي الذي يلعبه خلال الأحداث، مشيراً إلى أنه لم يقدّم هذه الشخصية من قبل.

وأضاف أن تقديم مهن في أعماله السابقة كان محدوداً، مثلما حدث في فيلم “نبيل الجميل”، مؤكداً أن شخصية المحامي في المسلسل مكتوبة بأسلوب جيد، وتتسم بالظروف الخاصة والمواقف الكوميدية الحقيقية.

وكشف هنيدي أيضاً أنه سيتم تقديم الشر الكوميدي ضمن أحداث المسلسل.

ويعود محمد هنيدي من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال” إلى دراما رمضان بعد غياب ست سنوات، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك هنيدي في بطولته عدد من النجوم، بينهم: صبري فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، وسماء إبراهيم…، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هنيدي في دراما رمضان كان مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض في موسم رمضان 2018، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل، وشارك في بطولته العديد من النجوم، مثل: دلال عبد العزيز، هنا شيحة، ومحمد ثروت.