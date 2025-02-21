أوزجان دينيز يطمئن جمهوره بعد أزمته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها بشكل مفاجئ، أكدت الصحف التركية أن النجم أوزجان دينيز أجرى الفحوصات اللازمة وتلقى الإسعافات الأولية ومن ثم خرج من المستشفى وهو الآن يستريح في منزله.

وحرص النجم التركي على طمأنة محبيه وأكد في تصريح صحفي أنه بات بصحة جيدة، وقال: “مع التدخل الطبيبي والرعاية المنزلية لزوجتي العزيزة، أصبح كل شيء خلفي. أنا بخير للغاية وكل شيء على ما يرام”.

وتحدثت سيبل سمرسي، شقيقة النجم الشهير عن حالة شقيقها الصحية وقالت: “لم يستطع أخي العزيز، أوزجان دينيز، تحمل الاتهامات غير العادلة والافتراءات المهنية ضده وتم نقله إلى المستشفى بسبب حالة قلبه التي كانت مضطربة بالفعل”.

وتزامنت هذه الحالة الصحية مع مشاكل أوزكان العائلية مع شقيقه وتصريحات والدته، إضافة إلى تقديم ادعاء ضده يزعم بأنه اعتدى بالضرب على فايزة أكتان، والدة ابنه كوزي، التي طلقها في عام 2019، إلا أن زوجته السابقة نفت هذه الادعاءات وقالت إنها “غير صحيحة وغير حقيقية، ونحن، كآباء، نتواصل باستمرار دون أي مشاكل”.