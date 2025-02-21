برنامج إنساني يعيد محمد رمضان إلى المنافسة الرمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارف الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، والمقرر أن ينافس به في رمضان المقبل على شاشة قناة DMC.

ويركّز رمضان في برنامجه على تقديم الدعم والمساعدة الى الأسر المحتاجة، ويعكس الجوانب الإنسانية في شهر رمضان الكريم، كما يعتبر البرنامج فرصة لعمل الخير والتفاعل المباشر مع الجمهور من خلال تقديم جوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الـ 700 ألف جنيه يومياً، يتم توزيع الجوائز على مختلف فئات المجتمع المصري، مما يعكس الاهتمام بالفئات المختلفة.

ومن أبرز ما يميز البرنامج هو أن محمد رمضان سيجسّد 30 شخصية متنوعة على مدار الحلقات، مثل سائق “توكتوك”، طبيب، مهندس، وغيرها من المهن الموجودة في مصر.

سيتم تصوير البرنامج في العديد من الأماكن، إذ لا يقتصر التصوير على ستوديوهات القاهرة فقط، بل سيتم التنقل بين مختلف المحافظات والمدن المصرية، في خطوة تهدف لإظهار جميع فئات المجتمع المصري، وهذا التنوع في مواقع التصوير يُعدّ إضافة مهمة الى البرنامج ويعكس واقع المجتمع المصري.

يُذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” هو آخر أعمال محمد رمضان الرمضانية، وقد حقق نجاحاً كبيراً حين عُرض في رمضان 2023، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد داش، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم…، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.