مي عز الدين تشوّق جمهورها لـ”قلبي ومفتاحه” في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة مي عز الدين جمهورها لمسلسلها الجديد “قلبي ومفتاحه”، المنتظر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” برومو المسلسل، وعلّقت عليه بالقول: “حكايتهم شكلها حكاية، هتعرفوها في رمضان على WATCH IT”، وفي تعليق آخر على البرومو، قالت: “الإعلان الرسمي لمسلسل “قلبي ومفتاحه” قريباً في رمضان ٢٠٢٥”.

وينتمي المسلسل الى نوعية الأعمال المكوّنة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، ومي عز الدين، ودياب، وأشرف عبدالباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، وحازم سمير، وعايدة رياض، وتقى حسام…، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشهد عودة المخرج تامر محسن الى دراما رمضان بعد غياب منذ تقديمه مسلسل “لعبة نيوتن” العام 2021.

كما تعود مي عز الدين في “قلبي ومفتاحه” الى السباق الرمضاني بعد غيابها عن موسم دراما رمضان 2024، حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل “سوق الكانتو” عام 2023.

فيما يستمر النجم آسر ياسين في المشاركة ضمن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، بعد أن قدّم في رمضان الماضي مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي كان أيضاً من نوعية الـ15 حلقة، وشاركه في البطولة: عائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، وإسلام حافظ، وجهاد حسام، ونهال عنبر، وحنان سليمان.