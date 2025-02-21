شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف حقيقة سرقة حسابه على "فيسبوك" بعد تداول منشور له غير مفهوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح النجم أحمد السقا حقيقة سرقة الأكونت الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انشار منشور له بكلمات غير مفهومة خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن الصفحة لم يتم سرقتها، ولكنه منشور خاطئ من قبل "الأدمن".

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على "فيسبوك": "صباح الفل جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع، للتوضيح الصفحة لم يتم سرقتها ولكن واحد من الشباب اللى معايا على الصفحة أدمن كتب كلمتين بالغلط ونزله على صفحتى العامة بدل ما ينزلهم عنده".

وتابع: "وتم مسح البوست وبتحصل عادى، المهم ما تخلوش كل ده ينسيكم أغنية إسكندرانى حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم، تحياتى، أخوكم أحمد السقا".



أحمد السقا

يذكر أن النجم أحمد السقا يواصل حاليا تصوير مسلسله "العتاولة 2" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، وغيرهم من الفنانين.