شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقدم مسلسل جوازة مشروعة على الراديو 9090 فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تسجل النجمة هنا الزاهد تواجدها في رمضان 2025 من خلال المسلسل الاذاعى جوازة مشروعة الذى يجمعها بالنجم الشاب نور النبوى، ومقرر عرضه على إذاعة الراديو 9090 يومياً الساعة 3 عصراً، ليستمر هنا الزاهد في حضورها على محطات الإذاعة في شهر رمضان من كل عام.

يذكر أن هنا الزاهد عُرض لها مؤخراً مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it الأصلية، وحقق نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد عُرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

وتستكمل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، بعد شهر رمضان المقبل، والعمل ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.

وفى سياق متصل تشارك النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف خلال أحداث فيلم الأرض السوداء – كيميت، مع النجم كريم عبد العزيز، والمنتظر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل 2025. حيث يعد الفيلم هو الأضخم إنتاجياً هذا العام، حيث يتم تصويره بين أكثر من دولة ويشارك فى بطولته ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمى.