هنا الزاهد تشارك نور النبوي جوازة مشروعة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 11:56 صباحاً - انتهت الفنانة هنا الزاهد من تسجيل جزء كبير من مسلسلها الإذاعي جوازة مشروعة، التي تشارك به في موسم رمضان 2025، ويشاركها البطولة الفنان نور النبوي.

يذاع مسلسل "جوازة مشروعة" بطولة هنا الزاهد ونور النبوي عبر محطة راديو 9090 في تمام الساعة ٣ عصرا يوميا طوال أيام شهر رمضان 2025، وهو العمل الوحيد للنجمة هنا الزاهد في موسم رمضان بعد غيابها عن موسم الدراما التلفزيونية.

هنا الزاهد تكشف عن أكبر صدمة في حياتها

وتصدرت الفنانة هنا الزاهد ترند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما كشفت لأول مرة عن أكبر صدمة في حياتها والتي أثرت على حالتها النفسية بشكل كبير، وذلك أثناء استضافتها في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج، عبر موقع يوتيوب، حيث كشفت العديد من الأسرار عن تلك الفترة من حياتها.

وأوضحت هنا الزاهد أنها تعرضت لصدمة كبيرة بعد انفصالها رغم أنها تعلم الأمر «قسمة ونصيب»، لكنها كانت مرحلة كاشفة لمن حولها، فمنهم من كانوا أصدقاء طيبين، وآخرون لم يكونوا كذلك، مضيفة: «أقصد المحيطين من الأصدقاء ولكن ليس من العائلتين».

خلال الحلقة تم عرض فيديو مصمّم بتقنية الذكاء الاصطناعي للفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بوالدها بعد أن عاشت معه 13 عاماً خلال زواجه من والدتها السيدة شيرين المنزلاوي، ووقتها لم تتمالك دموعها وأكدت أنه كان مقرباً منها وكانت تحكي له الكثير من تفاصيل عن حياتها وتستفيد من خبراته. وقالت أنه في آخر لقاء لهما قبل وفاته كان يشعر بالخوف عليها، وطالبت الجميع بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

قدمت الفنانةالدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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