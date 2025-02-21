ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تتحدث عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله وأدت إلى ألغاءه جميل مشاريعه الفنية في الفترة الماضية.

وأكد أحد المتابعين أنه تم نقل الفنان السعودي إلى أميركا بعد إكتشاف إنتشار مرض السرطان في جسمه بالكامل.

وكتب عبر حسابه الخاص: "الفنان عبدالمجيد عبدالله سقط أثناء أداء البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها، وتم إسعافه إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه، والموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان.

وسيذهب للعلاج للولايات المتحدة الأمريكية قريباً جدًا"، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن معلومات أكثر من أي جهة رسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة حول حالة عبد المجيد عبد الله الصحية.. أنباء عن إنتشار السرطان في جسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.