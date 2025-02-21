هذه الممثلة الجميلة من أبطال مسلسل "تحت سابع أرض".. وقصة حب تجمعها بـ تيم حسن

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثلة السورية رنا ريشة الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنضمامها إثر إعلان مشاركتها في فريق عمل مسلسل "تحت سابع أرض" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025.



وفي التفاصيل، من المقرر أن تلعب رنا ريشة شخصية "كندا" وهي الحبيبة السابقة للضباط "موسى"، الذي يقدم دوره الممثل السوري تيم حسن.

يفترق "موسى" عن "كندا" لأسباب مختلفة، ويلتقيا لاحقاً زكل منهما لديه ذكريات عن الآخر، وتحصل العديد من الأحداث المشوقة.

المسلسل من إنتاج "سيدرز آرت" من بطولة تيم حسن، منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، تيسير إدريس، سامية الجزائري وغيرهم، من كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.