جاي زي وزوجته بيونسيه تلقّيا تهديدات بالقتل: “يريدون إعدامنا”… اقرأ التفاصيل

يعيش الثّنائي جاي زي وبيونسيه حالة تأهّب قصوى بعد تلقّيه تهديدات بالقتل بسبب دعوى قضائيّة تمّ إسقاطها مؤخّرًا.

واتّهم جاي زي، إلى جانب “باف ديدي”، باغتصاب امرأة عندما كانت تبلغ من العمر ١٣ عامًا. ورغم أنّ المرأة المعروفة باسم “جين دو” أسقطت الدعوى القضائية، فإنّ هذا لا يعني أنّ الصراع قد توقّف بالنسبة لجاي زي، واسمه الحقيقي “شون كارتر”.

وعلى الرغم من أنّ جاي زي نفى هذا الادعاء، إلّا أنّه لا يزال يواجه ردود فعل عنيفة الآن بشأن الدعوى القضائيّة التي تمّ إسقاطها، في حين خضعت علاقته مع “باف ديدي”، الذي يقبع حاليًّا خلف القضبان بتهمة الاتجار بالجنس، للتّدقيق أيضًا.

وقد وصف مؤخّرًا ردّ الفعل بالعنيف في بيان قانوني، مشيرًا إلى أنّ سمعته قد تشوّهت وأنّ عائلته “تعرّضت للتهديد بالعنف” بسبب الدعوى القضائيّة. وأشار جاي زي أيضًا إلى أنّ الأشخاص عبر الإنترنت قالوا إنّهم يريدون “قتله” أو “إعدامه” هو وعائلته.

وبالإضافة إلى التهديدات، يزعم جاي زي أنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ أطلقوا عليه لقب “شيطاني” و”متاجر” و”إرهابي” و”وحش”.

وفي ١٤ فبراير/شباط الجاري، أسقط محامي “دو”، توني بوزبي، الدعوى المدنيّة ضدّ جاي زي وباف ديدي.

لكن الدراما القانونيّة لا تتوقّف عند هذا الحد، إذ يقاضي جاي زي المحامي “بوزبي” بتهمة التشويه المدنيّ والتشهير والتسبّب عمدًا في ضائقة عاطفيّة.

وزعم جاي زي أنّ “بوزبي” رفع الدعوى القضائية بشكل استراتيجي في الوقت الذي كان من المقرّر أن يحضر فيه مغنّي الراب العرض الأول لفيلم ابنته بلو آيفي الجديد “موفاسا: الأسد الملك”.

ويقول مغني الراب إنّ الدعوى القضائية تم رفعها “لوضعي في موقف يضطرني للاختيار بين دعم ابنتي أو الاختباء لتجنّب الصحافة السلبيّة”.

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ويقول جاي زي إنّ الدعوى القضائيّة كلفته ٢٠ مليون دولار في صفقات تجاريّة وتأييدات.

“لقد شعرت بأنّ السّيد بوزبي يوجّه مسدسًا إلى رأسي – وبأنّني إمّا أن أستسلم لمطالبه إمّا أن أتحمّل الخراب المالي الشخصي”، كما كتب في إعلانه.