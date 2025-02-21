شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي قصة حب شائكة فى وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

يشهد موسم دراما رمضان 2025 الذى ينطلق بعض أيام، العدد من قصص الحب فى المسلسلات المنتظر عرضها خلال الموسم، ولعل أبرزها قصة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى فى مسلسل وتقابل حبيب، حيث يدخلان فى قصة حب شائكة بسبب طبيعة علاقتهما قبل التطور لتصبح حب متبادل بين الطرفين، لاسيما وأن كريم يجسد دور شقيق طليق ياسمين عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل السيدة الثرية المتزوجة من يوسف (خالد سليم)، وتنفصل منه بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل ياسمين في معارك مع طليقها وزوجته، ويساعدها فارس (كريم فهمى) الذي تتطور العلاقة بينهما إلى حب، فكيف ستكون نهاية هذه العلاقة مع توالى الحلقات في ظل صراع العائلتين.

مسلسل وتقابل حبيب يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي فى الدراما التلفزيونية للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل ونحب تاني ليه الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشهد العمل أيضاً قصة حب بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى بعد انفصال الأولى عن زوجها الذى جسد دوره الفنان شريف منير وتزوجا فى النهاية رغم الصعوبات التي واجهتهما.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى.



ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي



ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وخالد سليم