ريهام حجاج بإطلالة ملائكية بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 10:23 صباحاً - خضعت الفنانة ريهام حجاج لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة ملائكية مرتدية فستاناً أبيض أنيقاً مع لمسات مكياج بسيطة أظهر جمالها بشكل كبير، ونشرت "ريهام" الصور عبر صفحاتها على السوشيال ميديا معلقة: "الكمال لا يمكن تحقيقه ولكن إذا طاردنا الكمال يمكننا أن نحقق التميز".

جلسة تصوير بالتزامن مع دعاية مسلسل "أثينا"

ويأتي خضوع ريهام حجاج لجلسة تصوير جديدة بالتزامن مع استمرار عمليات الدعاية الخاصة بمسلسلها الجديد "أثينا" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، والذي تقتحم فيه عالم الدارك ويب Dark web الذي انتشر خلال الفترة الماضية وأصبح من الأمور الخطيرة على الشباب، وتَعِد ريهام حجاج الجمهور بعمل مهم ومحترم".

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مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانتيدج ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كلٌ من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، شريف حافظ، سلوى محمد علي، ميران عبدالوارث، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قصة مسلسل "أثينا"

تدور قصة مسلسل "أثينا" حول ريهام صبري التي تعمل مراسلة صحفية لتغطية الحروب الإقليمية، وتتعرض لإصابة خلال عملها مما جعلها تحصل على إجازة وبعد فترة تقرر العودة إلى العمل ولكن في قسم التحقيقات في القضايا العالية، وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار مما يدفعها للتحقيق في الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.

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قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان 2024، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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