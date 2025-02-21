عامر زيان يهدي الشعب السعودي أغنية "بن سلمان" لمناسبة يوم التأسيس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 10:23 صباحاً - بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بـ"يوم التأسيس السعودي" والذي يصادف في 22 من شهر فبراير الحالي، أصدر الفنان اللبناني عامر زيان أغنية جديدة بعنوان "بن سلمان"، إهداءً منه للشعب السعودي وتعبيراً عن محبته وتقديره لهذا الشعب الشقيق، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ويأتي هذا العمل بإشراف خاص من مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة ام بي سي زياد حمزة، وقد إنطلق عرضها اولاً على شبكة قنوات أم بي سي واذاعة بانوراما أف أم .

الأغنية من كلمات ميشال جحا، ألحان جوزيف جحا، توزيع روجيه خوري ومونتاج وتنفيذ هيثم الحبيشي.





وكان عامر زيان قد تواجد بالأيام الماضية في الرياض وصوّر حلقة خاصة لصالح منصة "شاهد" و MBC وهي عبارة عن بودكاست يعرض قريباً.

يوم التأسيس

تحتفل المملكة العربية السعودية بـ "يوم التأسيس السعودي" والذي يصادف 22 فبراير من كل عام، ويمثل هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجريًّا الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، وتم اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية، ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 24 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 27 يناير 2022م.