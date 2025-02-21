ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور نادرة تجمعه بوالديه.

وظهر الفيشاوي في الصور إلى جانب والده الممثل الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدته الممثلة الراحلة سمية الألفي، بالإضافة إلى شقيقه عمر فاروق الفيشاوي.

وأرفق الفيشاوي الصور بتعليق اكتفى فيه بكتابة: "عائلة الفيشاوي"، ما أثار تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن محبتهم لهذه العائلة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم " بنقدر ظروفك" إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: نسرين طافش ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم .

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يكشف عن صور نادرة مع والديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.