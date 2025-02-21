بطريقة ذكية.. شاكيرا تنتقم من بيكيه وحبيبته الجديدة في حفل بالبرازيل

ميرنا وليد - بيروت - وجهت النجمة العالمية شاكيرا، رسائل غير مباشرة إلى زوجها السابق، جيرارد بيكيه، وحبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي، وذلك في حفلها الموسيقي في البرازيل.



وخلال غنائها على المسرح، قامت شاكيرا بتغيير بعض كلمات أغنيتها الشهيرة"Don’t Bother" بطريقة هاجمت فيها بيكيه وحبيبته.

وجاءت كلمات الأغنية المعدلة: "من أجلك تخليت عن كل ما أملك وانتقلت إلى بلد اشتراكي فقط لأكون معك، قمت بتقليم أظافري حتى لا تؤذيك، خسرت وزني وتعلمت كرة القدم فقط لكي تبقى، لكنك لم تفعل". كما وجهت كلاما غير مباشرة لكلارا قائلة: "إنها تعمل لديك مجانا، لا تجعلها تفقد عقلها، إنها أكثر مما تستحق، ومع ذلك ما زالت ليست أفضل مني".