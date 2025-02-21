ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان والشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر مع زوجته هبة من أحدث ظهور لهما في الفترات الماضية. وأظهرت الصور تواجدهما في عدة أماكن منها حفلات ومنها خلل احتفالهما قبل ايام بعيد الحب. ولفتت هبة الانظار باطلالاتها خصوصا باعتداها تسريحة الشعر المنسدل والمموج على كتفيها ما لاق بها اضافة الى المكياج الذي حدد ملامحها.

يذكر ان الثنائي كان قد استقبل ابنتهما التي اختارا لها اسماً مميزاً وهو "روح" واصدر فارس اغنية خاصة بها بعد ولادتها بصوته.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث صور لـ فارس إسكندر وزوجته هبة .. إطلالاتها لافتة وجميلة ! - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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