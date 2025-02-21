ميرنا وليد - بيروت - تواجد الممثل نيقولا معوض مؤخراً في فعاليات Joy Awards من أجل دعم زملائه في المهنة فهو المؤمن دائماً بهذا الدعم بين الزملاء، وعلى السجادة الخزامية كان له لقاء مع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر.
في اللقاء تحدث معوض عن مشاركته في "Joy Awards"، وعن شخصية عمر الخيام التي قدمها في مسلسل "الحشاشين"، وكشف عن أمنية خاصة لعام 2025، كما اختار الممثلة باميلا الكيك ووجه لها أمنية ورد على الإنتقادات الموجهة لها، وعبر إذا كان رومانسي مع زوجته.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - نيقولا معوض يرد على الإنتقادات الموجهة لباميلا الكيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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