- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بـ عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 21 شباط وشاركت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من جلسة تصوير خضعت لها بهذه المناسبة.
وظهرت سيرين بفستان مفتوح على احد الجانبين مميز بقصة لافتة وجريئة وباللونين الاسود والابيض. وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها كما اعتمدت على مكياج محدد وقلم الشفا الاحمر الذي تميزت فيه منذ مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة".
وتفاعل الجمهور مع هذه الصور وتمنوا لها عيدا سعيدا مليئا بالنجاحات خصوصا بعد اعلانها انضمامها لبطولة مسلسل "المشتبه الرابع" مع الفنانة هيفا وهبي والفنان يوسف الخال.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تحتفل بـ عيد ميلادها بجلسة تصوير مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.