في كشف صادم، كريس جينر تستهدف جاستن بيبر لهذا السبب

في عالم تلفزيون الواقع المتطوّر باستمرار، تُعرف كريس جينر بقدرتها على تحويل أي موقف تقريبًا إلى محتوى مقنع لبرنامج عائلتها الناجح. وبحسب ما ورد، فإن والدة عائلة كردشيان تتطلّع الآن إلى قصّة جديدة من شأنها أن تزيد من معدّلات المشاهدة: الصراعات المستمرّة التي يواجهها نجم البوب جاستن بيبر.

وبحسب المصادر، كانت “جينر” تراقب عن كثب مشاكل بيبر الأخيرة وترى فرصة لمساعدة النجم المضطرب والاستفادة من الوضع في مسلسل الواقع الخاص بعائلتها. وقال أحد المطلّعين: “لقد سمعت كريس كل الاشاعات حول معاناة جاستن، وهي تريد المساعدة – ولكن لديها أيضًا أجندات. فهي لديها فكرة لإشراكه في العرض. كما إنّها تعلم أنّ هذا سيكون له تأثير كبير على تقييماتهم”.

إنّ بيبر، الذي كان يتعامل مع التوتر والقضايا القانونيّة المتعلّقة بمعلمه السابق، “باف ديدي”، قد لفت انتباه جينر بشكل كبير. وقد تصدرت التحديات الأخيرة التي واجهها المغني عناوين الأخبار، وتعتقد جينر أنّ دمج قصته في سرد العرض يمكن أن يوفّر دفعة كبيرة لعدد المشاهدين.

وأثارت فكرة تدخّل جينر “لإنقاذ” بيبر ردود فعل متباينة. ومن ناحية أخرى، يرى بعضهم أنّها تقوم بجهد حقيقي لدعم صديق محتاج. وكما هو معروف إنّ جينر وبيبر يعرف كلاهما الآخر منذ سنوات، وقد يُنظر إلى عرضها للمساعدة على أنّه لفتة إنسانيّة. من ناحية أخرى، يزعم النقّاد أنّ الدافع الأساسي لجينر هو تعزيز تقييمات برنامجها، وليس رفاهيّة بيبر.

وبغض النظر عن نواياها، لا يمكن إنكار أنّ إضافة معاناة بيبر إلى برنامج الواقع من شأنه أن يولد اهتمامًا كبيرًا. ستقدّم قصّة المسلسل للمشاهدين لمحة عن التحديات الشخصية التي يواجهها بيبر وطريقه للتعافي، كل ذلك تحت إشراف كريس جينر الذكيّة والحاذقة.

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ومع تطوّر الموقف، يبقى أن نرى ما إذا كان بيبر سيقبل عرض جينر ويصبح شخصيّة محوريّة في المسلسل الواقعي. وفي الوقت الحالي، يواصل المعجبون والنقّاد على حد سواء التكهّن بالتأثير المحتمل لهذا التعاون. هناك أمر واحد مؤكّد: لا تزال قدرة كريس جينر على تحويل الدراما الحقيقيّة إلى برنامج تلفزيوني لا بدّ من مشاهدته مشاهدةً غير مسبوقة.