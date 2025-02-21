شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ ابنة عم مصطفى شعبان واسمها برنسة فى مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة سهر الصايغ شخصية ابنة عم مصطفى شعبان واسمها برنسة وذلك ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا الذى تم الانتهاء من تصويره الأسبوع الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وتظهرسهر شريرة وحاقدة وتدبر المكائد لابن عمها طوال الوقت حيث ينشأ صراع كبير بينهما بسبب أملاك العائلة.

وتجتمع سهر الصايغ مع مصطفى شعبان فى حكيم باشا للعام الثالث على التوالى بعدما قدما سوياً مسلسلى "بابا المجال" بمشاركة رياض الخولى وسوسن بدر ونسرين أمين وباسم سمرة والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، و"المعلم" بمشاركة أحمد بدير، سلوى خطاب، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم وتم عرضه فى رمضان الماضى 2024.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

وقدمت سهر الصايغ مسلسل المعلم فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.