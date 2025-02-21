أحمد زكي فقد إحدى حواسه قبل وفاته وهذا ما طلبه من الطبيب المعالج بإصرار

ميرنا وليد - بيروت - لم ينتشر خبر فقدان الممثل المصري أحمد زكي بصره، وذلك بناء لرغبته التي نقلها الى طبيبه المعالج، وتصرف مع المقربين منه بشكل عادي.

أما سبب فقدان أحمد زكي البصر، فهو وجود ضغط على عصب البصر، وإنعكس هذا الأمر على حالته النفسية، وسبّب له الإحباط.

وتدخل الرئيس المصري حسني مبارك، وقرر نقل أحمد زكي الى فرنسا لتلقي العلاج على نفقة الدولة، ففوافق فوراً، لكن إشتدت عوارض المرض في الأسابيع الأخيرة، وتفشى في رئته وكبده، وأصيب بإلتهاب رئوي أدى الى وفاته.

يذكر أن زوجة الممثل أحمد زكي، الممثلة هالة فؤاد، عانت من مرض السرطان، وتوفيت عام 1993.