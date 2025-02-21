ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة استرجاعها لاغنية 60 دقيقة حياة على يوتيوب على قناتها الخاصة على يوتيوب بعد ان حذفها طليقها المخرج المصري طارق العريان من خلال تقدمه بمستندات للموقع العالمي يؤكد فيها ان الاغنية ملكه، قرر الاخير ان لا يستسلم في هذا الموضوع رغم عودة الاغنية للعرض اذ سيقوم باتخاذ اجراءات قانونية مشيرا الى ان البوم واغاني "60 دقيقة حياة" ملكه على الورق بصفته المنتج لذا سيلجأ للقضاء الذي سيثبت صاحب انتاج هذه الاعمال بحسب كلامه.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد استرجاع أصالة لأغنيتها.. طارق العريان يلجأ الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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