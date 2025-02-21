ملكة جمال تلقى حتفها في حادث سير مأساوي

ميرنا وليد - بيروت - لاقت متسابقة ملكة جمال فلوريدا كادانس فريدريكسن، البالغة من العمر 18 عامًا، حتفها في حادث سير مأساوي في مقاطعة سانتا روزا الأميركية.



واصطدمت كادانس بشاحنة مقطورة بينما كانت تقود سيارتها بالقرب من منزلها وعبرت خط المنتصف، ما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث.

وكانت كادانس قد دخلت عالم مسابقات الجمال بعد سنوات من العلاج بسبب إساءة المعاملة في طفولتها. وبالرغم من خجلها في البداية، إلا أنها فازت بلقب ملكة جمال مقاطعة أوكالووسا بعد عدة محاولات.

وقالت والدتها، ليزا فريدريكسن، أن إبنتها كانت تتمتع بمستقبل مشرق، وكانت تريد اللتحاق بالجامعة والسعي لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة بيطرية.